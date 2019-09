H&M Gutscheine & Rabatte

Der Standardversand dauert bei H&M in etwa drei bis fünf Werktage und kostet 4,99 €. Wenn Sie H&M Club-Mitglied sind, ist der Versand – der entweder an Ihre Privatadresse oder an eine Abholstation möglich ist – kostenfrei. Zu beachten ist dabei, dass der Onlineshop nur an volljährige Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, liefert. Damit versendet der deutsche Shop der schwedischen Modemarke nicht ins Ausland. Außerdem weist H&M darauf hin, dass es in der Hochsaison oder während des Sales zu längeren Lieferzeiten kommen kann.