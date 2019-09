Alternate Gutscheine & Rabatte

Haben Sie in dem Webshop eine Bestellung getätigt, werden Sie anschließend über den jeweils aktuellen Status Ihrer Lieferung informiert. Sie erhalten eine Nachricht, sobald die Bestellung im Shop eingeht. Anschließend werden Sie informiert, sobald die Bestellung bearbeitet und an den Lieferdienst übergeben wurde. Wenn Sie Ihre Handynummer im Shop hinterlegen, können Sie auch per SMS aktuelle Informationen zu Ihrem Lieferstatus erhalten. Erfolgt die Lieferung Ihrer Ware per DHL, erhalten Sie in der jeweiligen Versandbestätigung (per E-Mail) eine entsprechende Paketnummer zur Sendungsverfolgung.