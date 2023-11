Diese Bilder brechen einem das Herz!

Seehkuh Romeo schwimmt in einem viel zu kleinen Becken. Den Tierschützern von Urgent Seas zufolge muss das stolze 67 Jahre alte Tier dort seit April seinen Lebensabend verbringen. Was dahinter stecken könnte und wie die Aktivisten Romeo jetzt rausholen wollen, erfahrt ihr in unserem Video. (kra)

