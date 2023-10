Ihr Supermarkt-Ausraster sorgte im Netz für Aufsehen, jetzt rudert sie zurück!

Riham B. (19) pöbelt in einem Edeka-Supermarkt in Wittmund (Niedersachsen) Mitarbeiter an, provoziert dabei mit Sätzen wie „200 Euro am Tag gebe ich aus. Ich bin Flüchtling und habe keine Arbeit. Und ihr Deutschen bezahlt Steuern und arbeitet weiter. Yallah, Yallah!“

Im Gespräch mit RTL spricht sie ausführlich über den Vorfall – und bereut, was sie gesagt hat.