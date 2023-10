Um auf die vielen Schicksale aufmerksam zu machen, hat die New Yorker Künstlerin Nitzan Mintz die Kampagne Kidnapped Project ins Leben gerufen. Mit den Bildern der Geiseln will sie die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit erregen.

Lese-Tipp: Israel-Krieg im Live-Ticker - Bericht: Israelische Armee findet Leichen von Vermissten in Gaza

Auf der Website der Kampagne können alle Vermisstenplakate in unterschiedlichen Sprachen heruntergeladen werden. Dazu liest man den Aufruf, die Plakate zu vervielfältigen und überall im öffentlichen Raum anzubringen. Viele der Bilder werden auch in Sozialen Medien geteilt. Zur Zeit ist der Verbleib der Geiseln in den allermeisten Fällen ungewiss.

Bei Suchaktionen im Gazastreifen innerhalb der vergangenen 24 Stunden fand die israelische Armee Leichen von vermissten Personen aus Israel. Das berichtet die israelische Zeitung Haaretz. Eine offizielle Bestätigung gab es dazu am Freitagabend jedoch noch nicht. (xes)