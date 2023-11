„Liebe Eltern, ich möchte euch auf eine ernste Gefahr aufmerksam machen", heißt es laut Osnabrücker Zeitung in der warnenden Nachricht an die Eltern der Kita-Kinder. „In den letzten Monaten gab es mehrere Fälle von versuchter Kindesentführung durch eine unbekannte Frau." Sie spreche Kinder auf Spielplätzen an und sei etwa 30 Jahre alt.

Wer die Whatsapp-Nachricht ursprünglich verfasst hat, ist unklar. Sie soll sich jedoch zurzeit in den Chatgruppen verbreiten. Mit der Nachricht wird ein Bild verschickt: Es zeigt eine Frau mit dunklen Haaren, die vor einem weißen Transporter mit Münsteraner Kennzeichen steht.

