Es ist der Horror für alle Eltern: Ein außerplanmäßiger Schulbus soll in Steinalben in der Nähe von Kaiserslautern Kinder einsammeln. Der Bus gehöre zu keinem der bekannten Verkehrsbünde, erst im letzten Moment habe eine Mutter verhindert, dass Kinder in diesen Bus eingestiegen seien. Diese Erzählung macht gerade bei WhatsApp und bei Facebook die Runde. Zahlreiche besorgte Eltern wandten sich an die Polizei, nachdem sie die „Warnmeldung“ erhielten. Ist da etwas dran?

