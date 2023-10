Der Einbruch fand in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober statt. Jetzt hoffen die Tierheimmitarbeiter auf Hinweise aus der Bevölkerung: „Wer gestern Nacht an der B401/Höhe Tierheim verdächtige Aktivitäten rund um das Tierheim bemerkt hat oder Informationen bezüglich des Diebstahls hat, ein Auto oder Transporter am Seitenstreifen gesehen hat, bitten wir dringend um Kontaktaufnahme mit uns oder der Polizei.“