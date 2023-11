Es ist jedes Jahr eine schöne Überraschung!

Wenn auf der eigenen Gehaltsabrechnung ein satter Batzen Weihnachtsgeld auftaucht, kommen viele von uns so richtig in Weihnachtsstimmung! Aber nicht alle Arbeitnehmer in Deutschland bekommen den winterlichen Finanzzuschuss. Ob auch ihr einen Anspruch auf das Geld habt und welche finanziellen Zuschüsse 2023 sonst noch auf euch warten, erklären wir hier.

