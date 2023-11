Was gehört überhaupt zu den Nebenkosten?

Bei vielen Deutschen ist die Nebenkostenrechnung als "zweite Miete" verschrien. Auch wenn natürlich jeder bis zuletzt auf eine Rückzahlung hofft, ist meist das Gegenteil der Fall. Vor allem nach einem harten Winter wie dem letzten, in dem viel geheizt werden musste, steht oft eine saftige Nachzahlung an. Während einige Posten wie die Heizkosten, Wasser und Abfall einleuchtend und leicht zuzuordnen sind, ist vielen Mietern nicht klar, für welche Kosten sie sonst noch aufkommen müssen. Was zählt zu den Betriebskosten?

Nebenkosten müssen Mieter zusätzlich zur Miete zahlen. Vorausgesetzt, sie sind wirksam im Mietvertrag vereinbart. Die Nebenkosten umfassen zum einen "warme" Betriebskosten wie Heizkosten und Kosten der Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlage sowie zum anderen die sogenannten "kalten" oder "allgemeinen" Betriebskosten. Dazu zählen zum Beispiel die Wasserkosten, Abwasser, Müllabfuhr oder die Beleuchtung im Treppenhaus und Keller. Die Höhe der Umlage richtet sich entweder nach der Quadratmeterzahl der Wohnung oder der Personenzahl.

Lese-Tipp: Fehler in der Nebenkostenabrechnung - worauf Mieter achten sollten