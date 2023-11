Viktoria Becker ist Friseur-Weltmeisterin! Warum diese Frau am besten (ab)schneidet

Herzlichen Glückwunsch!

Friseurin Viktoria Becker hat mit ihrem Team den WM-Pokal der Friseure geholt – ein Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Doch was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Was zeichnet sie aus und was macht sie anders als andere Friseure? Wir sind für ein Umstyling nach Bergisch-Gladbach gefahren, um uns von Viktoria die Haare in einem angesagten Balayage-Stil färben zu lassen. Die Friseurin hat dort auch exklusive Tipps verraten, von denen wir alle profitieren können – im Video! (vdü)

