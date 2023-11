„Durch die Spenden und die Kalender haben wir einen beträchtlichen Betrag für Movember gesammelt - wir sprechen von rund 150.000 Dollar an gesammelten Geldern!“, schreibt der Fahrer von Alfa Romeo Racing auf Instagram: „Das heißt, WIR haben wirklich geholfen und werden das Leben vieler Menschen beeinflussen und retten.“

Erstmals hatte Bottas im Mai 2022 mit einem freizügigen Foto auf Instagram für Aufsehen gesorgt – und damit einen absoluten Volltreffer gelandet. Das Bild kam bei den Fans so gut an, dass sich Bottas dazu entschied, 5.000 Ausdrucke davon für einen guten Zweck zu verkaufen. So kamen 50.000 Euro zusammen.

Mit seinem Po-Kalender setzte er jetzt noch einmal einen drauf! (pol/sid)