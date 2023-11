In einer Autowerkstatt in Ohio ist ein Dieb an eine sehr einfallsreiche Belegschaft geraten. Als die Mitarbeiter den Dieb in flagranti erwischen, lassen sie ihn im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft hängen. Als die Polizei eintrifft, haben die leichtes Spiel. Die spektakulären Bilder gibt’s im Video.

