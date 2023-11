Wie der Jack Russell Terrier so lange in der Wildnis überleben konnte, ist unklar. Dass der kleine Hund aber bei seinem Herrchen blieb, berührt die Herzen vieler Menschen. Unter einem Facebook-Post der Organisation Taos Search and Rescue, die an der Suche nach den beiden beteiligt war, kommentieren User: „Großartig, dass der Hund bei ihm geblieben ist. Sie sind wirklich der beste Freund des Menschen.“ Eine Frau bezeichnet den kleinen Finney als Helden. Andere schreiben: „So traurig und doch so schön, dass der kleine Jack Russell all die Wochen bei ihm geblieben ist... Manchmal erinnern uns Tragödien an die Verbindung zwischen dem Menschen und seinem besten Freund.“

Warum Herrchen Rich Moore sein Leben verloren hat, wird derzeit untersucht. Die Ermittler schließen ein Gewaltverbrechen aber aus. Der kleine Finney ist nach einem Besuch beim Tierarzt wieder wohlauf und zurück bei seiner Familie. (xas)