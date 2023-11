Sechs Jahre hat es gedauert – doch am Montag (30. Oktober) bekommt Tammy Reese aus Shippensburg (Pennsylvania) endlich die Entschädigung, auf die sie so lange gewartet hat. Sieben Millionen Dollar. Das hat jetzt ein Geschworenengericht in Illinois entschieden.

Reese arbeitet im Mai 2017 in der Küche ihres Arbeitgebers als „plötzlich und ohne Vorwarnung“ eine Dose Kochspray „in einem Feuerball explodiert und Verbrennungen und Verletzungen verursacht", heißt es laut der Nachrichtenagentur Associated Press in der eingereichten Klage. Craig Smith, einer ihrer Anwälte, spricht demnach von Verbrennungen zweiten Grades und Narbengewebe, das sie auch heute noch einschränkt. Zahlen muss das Unternehmen Conagra Brands aus Chicago, Hersteller mehrerer Kochspray-Marken in den USA. Die Sprühöl-Sprays sind in den USA in so gut wie jedem Haushalt zu finden, werden zum Einfetten von Pfannen und Töpfen genutzt.

