Rund 200 Passagiere buchten die nostalgische Fahrt mit der 80 Jahre alten Dampflok. Am Stadthagener Bahnhof passiert das Unglück. Der Bahnübergang hat keine Schranken, er ist nur mit einer Lichtsignal-Anlage ausgestattet. Der Traktor prallt in die Seite der Eisenbahn.

Die 20-jähirge Fahrerin musste nach dem Unfall ins Krankenhaus, zuerst hieß es, sie schwebe in Lebensgefahr. Das bestätigte sich im Krankenhaus glücklicherweise nicht, so die Polizei am Montag. Zur Klärung der Unfallursache gab die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg ein Gutachten in Auftrag. Der Sachschaden liegt laut Schätzungen der Beamten bei 400.000 Euro. (dpa/jjä)