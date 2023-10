Umgang mit Mazraoui-Posts: Makkabi-Präsident zählt Bayern-Bosse an

Die Darstellung der Bayern, Mazraoui habe echte Reue gezeigt, widersprach Meyer. Die offiziellen Stellungnahme des Vereins, in dem die Bayern den Terror-Angriff der Hamas verurteilten und erklärten Mazraoui lehne Terror und Krieg ab, nahm er ausereinander: „Dem wird etwas in den Mund gelegt. Am Ende sagt Mazraoui nur, dass er Terrorismus verurteilt.“

Es werde weder das Massaker erwähnt noch die Hamas verurteilt oder Beileid bekundet. „In keinem Wort ist das Wort Israel erwähnt. Ja klar, weil man Israel, die Existenz des Staates, vielleicht gar nicht anerkennt“, führte Meyer aus. „In keinem Wort ist, und das ist das Entscheidende, von einer Entschuldigung die Rede.“