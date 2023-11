Zunächst versucht die 28-Jährige ohne ihr Bord zum Strand zu schwimmen. Ihre Freundin, mit der die Hamburgerin an diesem Tag zusammen in St. Peter-Ording ist, sieht, wie die Kitesurferin kämpft, um an Land zu kommen. Dann sei die Sportlerin nur noch bewusstlos im Wasser getrieben. Passanten hätten daraufhin den Notruf alarmiert und die 28-Jährige am Strand reanimiert, bis die Rettungskräfte eingetroffen seien, so Heidorn.

