An der Tischtennis-Platte lässt er seine Gegner verzweifeln. privat ist er ganz ruhig. Timo Boll (42) – World-Cup-Sieger mehrfacher Europa- und deutscher Meister – lebt ganz bescheiden in einem Wohnmobil. Sie haben richtig gehört! Der Mann, der das deutsche Aushängeschild im Tischtennis und seit Jahren an der Weltspitze ist, mag es gerne praktisch.

Denn titelhungrig ist er immer noch. Seinen Traum als Profi-Tischtennis-Spieler lebt Boll, der gebürtige Hesse, seit über 20 Jahren. Der Familienvater hat die ganze Welt bereist und die größten Titel gewonnen, die ein Sportler gewinnen kann. Doch ohne Fleiß kein Preis. Zum Profisport gehört natürlich auch das harte Trainieren und eine intensive Vorbereitung. Deswegen verbringt Timo Boll viel Zeit in Düsseldorf, seiner zweiten Heimat, wie er sagt.

Seit 2006 spielt er für den Verein Borussia Düsseldorf. Um sich weite Wege zu sparen, mag es der 42-Jährige gerne praktisch und lebt während der Trainingszeiten in seinem Wohnmobil. Das Zuhause auf vier Rändern steht direkt neben der Sporthalle, denn da hat Boll alles was er braucht. Genau richtig, denn Timo Boll hat ein Ziel: er will zum siebten Mal an den olympischen Spielen teilnehmen.