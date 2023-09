Der NFL-Star und das Model lernten sich 2016 in der Dating-Show „Chasing Kelce“ kennen – das selbsternannte Traumpaar trennte sich nach einigen Monaten wieder.

Banberry wirft jetzt ihrem Ex vor, keine ernsten Absichten mit Tylor Swift zu haben: „Wie das Sprichwort schon sagt: Einmal Betrüger – immer Betrüger!“ Weiter: „Sei klug Taylor und lasse dich nicht mit ihm ein.“

Erst am Wochenende tauchte Taylor Swift plötzlich im Stadion der Kansas City Chiefs auf und feuerte ihren Kelce an. In der V.I.P.-Loge jubelte sie mit Kelces Mutter um die Wette. Nach dem Spiel wurden Pop- und NFL-Star in einem Luxus-Restaurant und in einem schnittigen Cabrio gesehen.

