Doch bis es wirklich so weit ist, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Hill mischt aktuell mit seinen Dolphins die US-Liga auf, das Team aus Miami gewinnt alle drei bisherigen Spiele – inklusive einer historischen 70-20-Klatsche gegen die Denver Broncos. Gemeinsam mit Quarterback Tua Tagovailoa soll die Reise bis in den Super Bowl gehen, den Hill bereits 2019 mit den Kansas City Chiefs gewinnt.

Lese-Tipp: Miami-Dolphin-Star Xavien Howard erwartet vier Kinder von vier Frauen!

Der nächste Schritt dafür steht am Sonntag an. Im ersten wirklichen Härtetest der Saison treffen die Dolphins auf Josh Allen und die Buffalo Bills. In dem traditionell hitzigen AFC-Duell kämpfen die Mannschaften nicht nur um die Vorherrschaft in ihrer Division, sondern auch um das Playoff-Ticket, das an den Erstplatzierten geht.

Hill möchte das nächste Offensiv-Feuerwerk abfackeln, ehe er sich wieder um seine neu enthüllte Leidenschaft kümmern kann. (fkl)