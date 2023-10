Ich möchte Beauty-OPs nicht romantisieren oder gar legitimieren, doch finde ich auch, dass man hier und da schon einen Unterschied machen sollte. Allem voraus denke ich sowieso, dass jeder das machen sollte, was er oder sie will. Gibt es Dinge, die einen im Leben behindern, an sich selbst zweifeln lassen oder einem das Selbstbewusstsein rauben, dann würde ich auch sagen: GO!



Lese-Tipp: Nach OP-Marathon: Lisha Savage zeigt ihr „neues" Gesicht



Doch zwischen „ich lasse mir zum zehnten Mal die Brüste kleiner und größer machen“ und „ich habe mir Farbspray auf meine kahlen Kopfstellen gesprüht“, liegt ein großer Unterschied –zumindest für mich. Klar, Stars haben eine Vorbildfunktion. Und denken wir an Kylie Jenners Schlauchbootlippen und dem darauf folgenden Social Media-Trend, kann das auch gefährlich enden. Tausende von Jugendlichen zogen an den skurrilsten Dingen, ja, sie saugten sich ihre Lippen sogar mit einem Staubsauger – nur um wie ihr Idol auszusehen. Das Ergebnis? Blutergüsse und Schlimmeres. Das Witzigste an dieser ganzen Geschichte ist allerdings, dass sich die jüngste Kardashian-Jenner-Schwester mittlerweile ein Teil ihrer Filler hat wieder entfernen lassen – war doch alles zu viel. Und genau das meine ich. Aufgespritzte Lippen, ein viel zu großer Hintern oder gefakte Wangenknochen sind ein Trend. Und diese Trends können gefährlich, ja sogar tödlich, enden.



Lese-Tipp: Mariella Ahrens spricht Klartext zu Beauty-OPs

Aber was ist die Alternative und gibt es überhaupt eine? Meiner Meinung nach schon. Viele schreien ja schon bei Gelnägeln, aufgeklebten Wimpern und Extensions – dabei sind das alles keine lebenslangen Entscheidungen und unters Messer muss man dafür auch nicht. Es wäre schon ein Anfang, wenn wir nicht immer mit dem Finger auf alles, was „nicht natürlich“ ist, zeigen würden. Aber klar, abgesehen davon wäre es am schönsten, wenn wir uns gegenseitig wieder mehr feiern würden. Und damit meine ich nicht die vermeintliche Perfektion, sondern unsere Pickel, die ungemachten Nägel, die große Nase, die kleinen Brüste. Denn: Wir Menschen sind nicht gleich – und das ist auch gut so! Doch das sehen offensichtlich nicht alle so.