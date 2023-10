Süßkartoffel-Waffeln und Bananen-Pancakes - leckere Veggie-Rezepte zum Nachmachen!

Gemeinsam zu kochen ist der beste Weg, Kinder an eine gesunde Ernährung heranzuführen. Und das funktioniert am besten mit Rezepten, die nicht zu kompliziert sind und trotzdem superlecker schmecken. So wie die herzhaften Süßkartoffelwaffeln und die Bananen-Pancakes, die RTL-Reporterin Janina Beck mit Schülerin Feli zubereitet. Dazu noch Toppings nach Belieben wie Sour Cream und frische Erdbeeren – fertig ist der selbstgekochte Snack! Wie einfach das geht, zeigen die beiden im Video.