Bei den Gaspreisen sinken die Gasnetzentgelte sogar leicht. Eine vierköpfige Familie mit einem Verbrauch von 20.000 kWh Gas zahlte 2023 durchschnittlich 391 Euro netto für die Netznutzung. Im kommenden Jahr werden es voraussichtlich 385 Euro sein (minus sechs Euro). Die Netznutzungsentgelte machen knapp 17 Prozent des Gaspreises aus.



„Die durchschnittlichen Netznutzungsentgelte bei Gas werden im kommenden Jahr voraussichtlich leicht sinken“, sagt Steffen Suttner von Check24. „Ein Grund dafür sind die vereinheitlichten Entgelte der Fernleitungsnetzbetreiber. Außerdem geben die Verteilnetzbetreiber leicht sinkende Umlagen an ihre Kunden weiter. Regional kommt es dennoch auch zu Erhöhungen der Netzgebühren.“

So sinken die Nutzungsentgelte in Hamburg besonders stark – und zwar von 406 Euro auf 320 Euro (-21 Prozent). Auch in Berlin sinken die Netzentgelte vergleichsweise stark. Im Schnitt um 14 Prozent bzw. 49 Euro für den Musterhaushalt.

Allerdings müssen Gaskunden unterm Strich mit höheren Preisen rechnen. Der Grund: Ab Januar 2024 wird die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent angehoben. Ein Musterhaushalt hat dadurch Mehrkosten von 264 Euro jährlich.

Auch nicht schön: Durch die Anhebung der CO2-Abgabe auf 40 Euro je Tonne müssen Familien im Jahr 2024 insgesamt 190,40 Euro an Kosten zahlen. Das sind knapp 24 Euro bzw. 14 Prozent mehr.

