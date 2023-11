Der Feuerwehrmann (53) soll der Braut an den Hintern gegrapscht haben, als diese an der Theke vorbeiging, wie die Polzei berichtet. In dem Gasthaus, in dem die Hochzeit stattfand, sollen sich zu der Zeit im Gastlokal auch noch einige Gäste einer Trauergemeinschaft aufgehalten haben, die tagsüber an einem Begräbnis teilgenommen hatten. Ob der Feuerwehrmann zu diesen Gästen gehörte, ist nicht bekannt. Fest steht: Nach dem mutmaßlichen Po-Grapscher kam es zu einer Prügelei zwischen Brautvater, dem 35-jährigen Bräutigam und dem Feuerwehrmann und dessen Bruder (47). Der Polizei zufolge wurden der Feuerwehrmann und der Bräutigam leicht verletzt.

