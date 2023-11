Sonya Kraus feiert endlich wieder ihre „eigenen Haare“

Sie grinst in die Kamera, fasst sich immer wieder in die Haare und scheint unglaublich glücklich. Sonya Kraus postete nun ein Video, auf dem sie – endlich – wieder ihre „eigenen Haare“ trägt.

Während der Vorbereitungen auf eine Fernsehsendung sitzt die einstige „talk talk talk“-Moderatoin in der Maske und strahlt über beide Ohren: „Wieder mit meinen eigenen Haaren“, erzählt sie ihrer Community. Und das freut nicht nur die 50-Jährige, sondern auch ihre Maskenbildnerin, die direkt mal einen Daumen nach oben in die Kamera hält. Aber was passiert jetzt mit den Perücken? Den „Fiffies“, wie Sonya ihre Perücken nennt, will die Moderatorin keineswegs abschwören: „Die bleiben natürlich in meinem Leben.“ Doch ihre eigenen Haare machen natürlich auch Spaß: „Aber ist natürlich auch ganz angenehm, so ganz frei – gerade, wenn man jemanden hat, der daran rumzuppelt“, freut sich Sonya.