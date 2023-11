Wir erinnern uns: Frau Obert und ihr Freund Max wurden schon in der dritten Sommerhaus-Folge rausgewählt. Das frühe Aus hat die 62-Jährige schon damals nicht gejuckt. Ganz im Gegenteil: Die Obert war heilfroh, dass sie die „blutleeren Langweiler“ von Mitbewohnern nicht länger sehen musste. Und auch heute sagt sie süffisant: „Wir waren eine Woche drin und es war eine Woche zu viel.“ Zugeguckt hat sie trotzdem weiter – vom Sofa aus. Claudia und Max haben die Dramen in Bocholt weiter verfolgt. Und was sie gesehen haben, hat ihnen so gar nicht gefallen. Besonders bei zwei Herren kriegt Claudia Obert sofort Nackenhaar – oder wie sie es formuliert: „ Aleks und Maurice – die haben mich so aufgeregt und so genervt, dass ich Pickel an den Füßen gekriegt hab beim Zugucken … Die Zwei wünsche ich überall hin, nur nicht ins nächste Format.“ Bäm! Gegen die beiden besseren Hälften der Männer hat Frau Obert aber nix: Vanessa und Ricarda findet sie „bezaubernd“.

Ganz im Gegensatz zu diesem „Regenbogen-Couple“ da. SIE konnte jedenfalls nicht kochen. Mehr ist Claudia Obert von Ehepaar Stehfest angeblich nicht in Erinnerung geblieben. Aber: Frau Obert hat es genossen zu sehen, wie ihre Widersacher sich selbst ins Aus geschossen haben. „Die fünf, die uns rausgewählt haben? Gar nicht mein Fall! … Die sind auch nach und nach gescheitert. Herrlich!“