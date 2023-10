Hoppe, hoppe, Reiter im „Sommerhaus der Stars“ – Claudia Obert und Max Suhr lassen nach ihrer Ankunft in der Bocholter Chaos-WG wirklich nichts anbrennen. Gar nichts! Erst wird der Schampus – von Max liebevoll „Proletenbrause“ genannt – geköpft und dann kann’s auch schon losgehen. Egal ob Missionars- oder Reiterstellung: Die Reality-Luxuslady und ihr Liebster geben sich ihren Hormonen hin und testen schon mal trocken, was das schlichte Mobiliar so aushält. Okay, irgendwie hätten wir uns sowas bei Frau Obert ja auch denken können, oder?!