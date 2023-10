„Wir sind das heißeste Paar Deutschlands!“ Ja, da ist Max Suhr sich ganz sicher. Denn wo er und seine Angebetete Claudia Obert auftauchen, liegt ein Hauch von Glamour in der Luft. 2023 wagt sich das frisch verliebte Paar Hals über Kopf in den „Kampf der Promipaare“. Bock auf Promi-WG- mit „ein paar Verstrahlten“ hat Claudia Obert jedenfalls. Also stellt im Sommerhaus schon mal den Schampus kalt – denn diese beiden haben mit Sicherheit Durst! Ob sie auch sexhungrig in die Bocholter Promi-WG ziehen, verraten uns Max und Claudia oben im Video.



Die Sommerhaus-Freuden von Claudia Obert und ihrem Max sind leider nicht von langer Dauer: Die beiden fliegen als erstes Promipaar raus.