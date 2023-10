Nachdem sich Walentina Doronina und Can Kaplan, die Stehfests, Justine Dippl und Arben Zerkic und auch das Soap-Pärchen Zico Banach & Pia Tillmann durch die Spiele safen können, stehen bei der allerersten Nominierung im „Sommerhaus der Stars“ 2023 nur vier Promipaare zur Rauswahl. Abstimmen dürfen aber wie immer alle Paare. Und das Ergebnis ist recht eindeutig: Mit fünf Stimmen trifft es Claudia Obert und Max Suhr. Die Champagner-Liebhaberin und ihr Freund müssen als erstes Paar den Abgang machen.

Doch vor dem Auszug tut Claudia Obert noch kund, was sie von ihren ungeschätzen WG-Mitbewohnern hält. Nämlich nix! Als waschechtes Reality-Urgestein ist die Performance der anderen völlig unter Obert-Niveau: „Das ist absolut nicht ‘Das Sommerhaus der Stars’, was ich erwartet habe. Die kotzen mich alle an – diese ganzen blutleeren Langweiler!“