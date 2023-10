„Walentina und Can, ihr habt dabei von allen die meisten richtigen Antworten gegeben. Ihr seid somit bei der bevorstehenden Nominierung geschützt.“ Das sind Worte, die runtergehen wie Öl – zumindest bei den beiden. Denn damit steht fest: Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan werden nicht das erste Paar sein, das die Bocholter Promi-Herberge verlassen muss. Besonders Aleks Petrovic hatte sich das ganz anders vorgestellt: „Sie hat es einfach nicht verdient, hier weiterhin zu bleiben!“

Aber Pustekuchen! Walentina und Can haben beim Spiel „In the Air zu zweit“ alle Konkurrenten hinter sich gelassen. Zur Belohnung können sie nicht rausgewählt werden. Da guckt der Rest vom Promi-Fest blöd aus der Wäsche. Denn mit Walentina und Can gab es bislang viel Zoff. Nicht nur Aleks hätte das Sommerhaus deswegen gerne zur walentinafreien Zone erklärt. Auch Justine Dippl wäre das „unmögliche“ Sommerhaus-Paar gerne losgeworden – aber das Leben ist nunmal kein Wunschkonzert …



Wer jetzt wissen möchte, wie es nach der Schockstarre mit Stinkefinger-Alarm im Sommerhaus weitergeht, muss sich entweder bis Dienstag, den 3. Oktober, gedulden oder kann sich die neue Sommerhaus-Folge jetzt schon online auf RTL+ reinziehen. (kpl)