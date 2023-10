„Max ist der Hengst im Stall und ich seine Stute“, verkündet Luxus-Luder Claudia Obert zum Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ ( hier streamen). Jeder darf ihr Glück sehen und deswegen fallen sie auch direkt zum Einstand übereinander her. Mit eindrucksvollen Trockenübungen weihen die beiden die Sommerhaus-Unterkunft ein. Die TV-Nation soll merken: Wir können die Finger nicht voneinander lassen. Übertrieben, respektlos, unangebracht und vor allem frech findet das Mitbewohner Maurice Dziwak. Aber: Was andere von ihr denken? Darauf pfeift die Schampus-Liebhaberin ja bekanntermaßen.

Bei Claudia Obert und ihrer „Maxmaus“ fragt sich trotzdem so mancher: Ist das alles nur Show? Diese Frage haben wir einfach mal an Claudia und ihren jungen Lover weitergegeben. Die Unternehmerin schwärmt: „Er passt genau zu mir. Er ist witzig, er ist redegewandt, er ist schlagfertig, er ist intelligent.“ Max ist happy, dass er eine erfahrene Frau an seiner Seite weiß: „Sie hat das, was die anderen noch erlernen müssen über die Jahre.“