Vorsicht, Aleks! Mit seinem Nachnamen macht man keine Witze: Sommerhaus-Kandidat Maurice Dziwak ist on fire

Die beiden Herren herrschen sich deratig an, dass das Publikum im Sommerhaus es kaum fassen kann. Ungläubig und sprachlos verfolgt der Rest vom Promi-Fest den dargebotenen Hahnenkampf. „Hardcore, ich hätte es nie im Leben erwartet, dass das hier drin so abgeht“, fasst der realityunerprobte Tim Toupet die Situation zusammen.

Tim schickt die beiden besseren Hälften der Kontrahenten auf den Platz, um die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen. Doch die Schlichtungsversuche bleiben buchstäblich unerhört. Maurice und Aleks steigern sich derart in ihren Zoff hinein, dass sie von der Außenwelt nichts mehr mitbekommen.

Wenn es nicht so dramatisch wäre, könnte man fast schmunzeln. Die Kindergarten-Konversation nach dem Motto: „Du bist lächerlich!“ „Nein, du bist lächerlich!“ „Digga, dein Nachname ist lächerlich!“ sehen Sie ganz oben im Video in epischer Länge.