Wo Tim Toupet ist, ist die Party nicht fern. Der Schlagersänger will in diesem Jahr nicht nur am Ballermann richtig Stimmung in die Bude bringen, sondern auch „Das Sommerhaus der Stars“ ordentlich aufmischen. „Heut ist so ein schöner Tag“ – Ob der 51-Jährige am Ende zusammen mit seiner relativ neuen Flamme Carina Crone einen seiner größten Erfolge trällern kann? Oben im Video erklären uns die beiden, warum sie glauben, vor dem Sommerhaus-Fluch gefeilt zu sein.

„Bloß weg hier!“ – Tim und Carina verlässt in Folge 9 die Motivation – sie machen freiwillig den Abflug aus dem Sommerhaus.



Hier stellen wir das Kandidaten-Paar der achten Sommerhaus-Staffel vor.