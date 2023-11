„50.000 Euro, was im Endeffekt hängen bleibt, so viel ist das auch nicht.“ Für Carina Crone ist der Reiz am „Sommerhaus der Stars“ verschwunden. Abgesehen davon, dass sie gar nicht mehr heiß auf den Sieg ist, stehen die Chancen ihrer Meinung nach auch nicht gut: „Glaube gar nicht, dass wir das packen würden.“ Und Tim Toupet ist der gleichen Meinung. Die Motivation ist weg, die Kraft sowieso.

Er verkündet im Interview: „Wir beide haben die Entscheidung getroffen, das Sommerhaus freiwillig zu verlassen. Ich habe hier Extremsituationen erlebt, die ich in meinem 51-jährigen Leben zum Glück so noch nicht erlebt habe. Und ich möchte sie auch nicht mehr erleben.“