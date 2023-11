Bei Ricarda „Ricky“ Raatz (31) und Maurice „Mo“ Dziwak (25) war es Liebe auf Umwegen. Die beiden haben sich 2022 bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ kennengelernt und es war durchaus Interesse vorhanden. Doch Ricky und Mo haben sich auch anderweitig amüsiert und wurden erst nach der Show ein Liebespaar. Im „Sommerhaus der Stars“ wollen sie nun beweisen, dass sie trotz aller Höhen und Tiefen ein echtes Dreamteam sind: „Verlieren ist keine Option“, sagt Maurice, der schon etwas länger vom Einzug in die Promi-WG träumt, wie er uns oben im Video erklärt.

Maurice und Ricarda landen im Sommerhaus auf Platz 3 – direkt nach dem Auszug aus der Promi-WG haben sich die beiden getrennt.



Hier stellen wir das Sommerhaus-Paar genauer vor.