In seiner Wut ist schnell ein Sündenbock für das Scheitern gefunden: Freundin Ricarda hat alles falsch gemacht und sich (mal wieder) nicht richtig angestrengt: „Du hast da gelegen wie ne Flunder.“ Maurice ist stinksauer und lässt das auch alle hören. Er macht seine Ricarda rund und stapft zeternd und schimpfend zurück in die Promi-WG: „Das war so ein einfaches Spiel ...nur hin und her rennen … scheiße! Einfach nur auspressen … meine Fresse – sowas Lächerliches!“

Doch irgendwo zwischen Fluchen, Kofferpacken und Duschen scheint in Maurice die Einsicht zu reifen. Vielleicht sind er und sein Verhalten auch ein wenig mitverantwortlich für das Sommerhaus-Aus? Hmm, könnte schon sein … Und so wird aus Motz-Maurice plötzlich das heulende Elend. Die Wut weicht der Enttäuschung – denn er wollte den Sieg doch sooo unbedingt. Vor allem, um seine Eltern stolz zu machen: „Und jetzt? Hab ich elendig verkackt, Alter!“ Maurice vergießt beim Auszug aus dem „Sommerhaus der Stars“ noch ganz bittere Tränen der (Selbst-) Erkenntnis, wie ganz oben im Video zu sehen ist.