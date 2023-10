Doch schon kurze Zeit später sind Ediths Tränen getrocknet. Zwar hätte das Paar Vanessa und Aleks gerne aus dem Sommerhaus gekickt, doch sie tragen ihr Aus mit Fassung. „Wir beide sind hier als Ehepaar reingegangen und gehen auch als dieses Ehepaar raus, was etwas gelernt hat auf diesem Weg“, so Edith stolz. Die Zeit in der Promi-WG scheint sie und Eric nur noch mehr zusammengeschweißt zu haben. So muss das sein! Wie die anderen Promis auf den Auszug der bisherigen Favoriten reagieren, zeigen wir oben im Video.