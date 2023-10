Die kommende Exit-Challenge verspricht ein Showdown der Extraklasse. Denn zwischen Vanessa und Aleks und den Stehfests hat es bereits ordentlich gekracht. Der Grund? Der Umgang von Aleks mit Vanessa ist dem Ehepaar ein Dorn im Auge. Und das sprechen sie auch ganz offen an. Doch das geplante Paartherapie-Gespräch unter der Leitung der Stehfests eskaliert schon nach mehreren Minuten. Kein Wunder also, dass die Paare sich in der Nominierungsnacht gegenseitig eine Stimme geben. Aleks und Vanessa können die Einmischung in die Beziehung nicht verzeihen, Eric und Edith sehen bei dem „Temptation Island VIP“-Paar kein Leuchten, wie es echte Stars eigentlich tun müssten.