Schräger Sinneswandel! Warum diese Ex-Nonne jetzt Orgasmus-Nachhilfe gibt

Katie lebt in Los Angeles und ist stolze Gründerin des Cannabis-Gleitmittelunternehmens Lavinia. Ihre Firma verkauft ein Gleitmittel, das das sexuelle Vergnügen durch Gefäßerweiterung intensiviert. Dabei ist das Leben der Ex-Nonne noch vor ein paar Jahren komplett anders!

Eines Tages wendet sich Katie an Gott und bittet ihn um Hilfe, wie sie beim Daily Star schildert. Sie habe sich zu diesem Zeitpunkt in jemanden verliebt und Gott deswegen um Rat gebeten. Auf der Suche nach Antworten betet Katie in der Sixtinischen Kapelle. Dort habe Gott so tiefgreifend auf sie reagiert, dass sie beschließt, ihren bisherigen Weg zu ändern.

„Ich fühle mich Gott viel näher als jemals zuvor. Ich denke immer noch, dass ich seine Arbeit mache, nur auf eine andere Art und Weise“, so Katie weiter. Wie ihr Umfeld auf den Sinneswandel der Ex-Nonne reagiert und wie ihr neuer Alltag aussieht, sehen Sie oben im Video. (mjä)