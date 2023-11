ver.di erhöht den Druck.

In Nordrhein-Westfalen bleiben die Geschäfte aufgrund des Feiertags „Allerheiligen“ zu. Die Shoppingtouristen kommen dann gern in die grenznahen Einkaufsstädte in Niedersachsen zum Beispiel nach Osnabrück. Und hier ruft die Gewerkschaft ihre Mitarbeiter aus dem Handel heute zum Streik auf.

