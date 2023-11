Die Waschanlage in Sangerhausen ( Sachsen-Anhalt) gehörte schon Felix Eichlers Vater – sie ist ein echter Familienbetrieb. „Es schmerzt natürlich seine Anlage, das Schaffenswerk seines Vaters in so einem Zustand zu sehen“, sagt er im Gespräch mit RTL. Die Anlage sei ein „Stück Familie“, sagt er weiter. Der Schaden wird auf bis zu 200.000 Euro bemessen. „Es tut weh, wenn das jetzt monatelang geschlossen ist und man einfach erstmal nicht weiß, wie es weitergeht.“ Einfach Aufgeben sei für ihn aber keine Option. Stattdessen hofft er nun, dass die Versicherung den Schaden zahlt und es bald mit dem Betrieb der Anlage weitergehen kann.

Doch so schnell wird das offenbar nichts. Das gesamte Innenleben der Anlage wurde schwer beschädigt – von der Toreinfahrt bis zu den Sechs Bürsten und auch der Trockenbereich ist demoliert. Eine Reparatur ist unbedingt erforderlich. Doch: Bei den Ersatzteilen muss laut dem Hersteller mit einer Lieferzeit von bis zu 14 Wochen gerechnet werden, so Eichler im Gespräch mit RTL.