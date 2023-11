Ausgerechnet in der Straße des Friedens in Radeberg bricht der Kot-Krieg aus: Ein 23-Jähriger ist am Samstag (25. November) mit seinem Hund spazieren. Als der Hund sein Geschäft verrichtet, taucht plötzlich ein Unbekannter auf und fordert den Hundebesitzer auf, den Kot zu entfernen. Doch der 23-Jährige erklärt, dass er keinen Beutel dabei hat.

Lese-Tipp: Ballettchef spricht über Hundekot-Attacke: „Die eine schreibt die Scheiße, der andere wirft mit Scheiße"

Daraufhin läuft der Unbekannte lautstark auf den Hundebesitzer zu, nimmt den Hundekot in die Hand und schleudert den Haufen auf den 23-Jährigen. Als wäre das nicht genug, folgt der Unbekannte dem Hundebesitzer und es kommt zu einer Schlägerei, erklärt die Polizei.