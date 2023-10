Statt Zuspruch hagelt es für den Hundeattrappen-Halter Kritik: Die Esslinger fürchten, dass es durch die Attrappe eher zu Unfällen kommen könnte: Radfahrer könnten sich erschrecken und auf die Straße ausweichen, wo es dann zum Knall kommt.

Doch sind die Radfahrer in Esslingen wirklich SO rücksichtslos? Und was sagt die Stadtverwaltung zu Werner Bolzhausers Radfahrer-Erziehungs-Projekts? Wir haben uns das Ganze vor Ort einmal genauer angesehen – die Antworten auf die Fragen sehen Sie im Video. (vho)