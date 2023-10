Fahrradfahren im Herbst und Winter: Wie Sie Dunkelheit und Kälte trotzen!

Um in der dunklen Jahreszeit sichtbar für alle Straßenverkehrsteilnehmer zu sein, ist die richtige Kleidung und Fahrradausrüstung entscheidend. Deshalb sollte das Fahrrad mit Reflektoren ausgerüstet sein. Diese befinden sich im besten Fall an Front und Heck, an den Pedalen und in den Speichen des Fahrrads*. Zudem sollte die elektrische Beleuchtung einwandfrei funktionieren (hier geht's zum Fahrradbeleuchtungs-Check). Falls diese mit einem Dynamo verbunden ist, sollten Sie unbedingt daran denken, diesen einzuschalten, bevor sie in der Morgendunkelheit losfahren.

Damit Sie selbst gut sichtbar sind, sollte ihre Jacke ebenfalls mit Reflektoren ausgestattet sein. Falls Sie eine solche Jacke nicht haben, können Sie auch eine Warnweste* überziehen, bevor Sie losradeln.

