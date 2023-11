Tatsächlich vollbringt Visagistin Steffi wahre Wunder – und Anna Fleischhauer verliert trotz des kleinen Handicaps nicht den Humor: „Ich moderiere ja später die NFL an, da passt das doch, oder?“, scherzt sie. Nach getaner Arbeit ist so gut wie nichts mehr sichtbar, das Veilchen ist verschwunden – auch für den Profi kein alltäglicher Job. Blaue Flecken kämen schon mal vor in der Maske, richtige Veilchen dann aber doch weniger, verrät die Expertin. Für Anna Fleischhauer hat sich der Camouflage-Einsatz allemal gelohnt: „Ich bin sehr überrascht und beeindruckt, was Steffi da geschafft hat“, so die Moderatorin.