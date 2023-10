Rolle Deniz zurück bei AWZ: So hat Igor Dolgatschew seine Pause verbracht

Auch die schönste Pause geht einmal zu Ende!

Nach seiner kleinen AWZ-Auszeit ist Igor Dolgatschew wieder zurück am Set und Rolle Deniz wird schon bald wieder in Essen zu sehen sein. Und da hat Familie Öztürk Zuwachs bekommen. Wie Deniz mit seiner Cousine Miray (Sila Sahin) klarkommen wird und wie der Schauspieler seine Pause so genutzt hat, verrät er im Video.