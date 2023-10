Eigentlich haben Miray (Sila Sahin) und Ava (Laura Egger) bei „Alles was zählt“ bisher gar nicht so viel miteinander zu tun. Privat hingegen verstehen sich die beiden Schauspielerinnen bestens – das wird auch im Interview sofort klar. Kein Wunder, dass sie sich da mehr Interaktionen zwischen Miray und Ava wünschen. Und Sila hat auch schon eine Idee, wie das klappen könnte. Schließlich könnte Miray die eher gefasste Ava mit ihrer lockeren Art doch easy aus der Reserve locken. „Vielleicht gibt es ja mal die eine oder andere Möglichkeit, wo Miray dir echt helfen kann“, so Sila. Auch Laura hält Miray und Ava für ein „saugutes Match“, wie sie uns oben im Video verrät. Ob da wohl in Zukunft mehr geht?