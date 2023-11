An eine normale Vorbereitung war nach all den Rückschlägen nicht zu denken. Nach den harten Momenten hat Fillon Maillet noch Trainingsrückstand. „Aber ich komme vollmotiviert zurück nach dieser Zeit des Zweifels. Es war eine schwierige Phase, aber es ist nicht so, dass ich zwei Monate vom Training abgeschnitten war“, sagt er. Die Hoffnung und den Kampfgeist hat der Biathlon-Star definitiv nicht verloren! (nlu)