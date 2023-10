Schon gewusst? 90 Prozent des weltweit verkaufen Edel-Mozzarella stammt aus der Region Kampanien in Italien. Und: Nur wenn der Mozzarella auch wirklich aus den Provinzen Caserta, Salerno, Benevento, Napoli, Frosinone, Latina, Rom oder Foggia kommt, darf „Mozzarella DI Bufala Campana“ auf der Verpackung stehen – so die geschützte Herkunftsbezeichnung der EU.

Das Besondere an der Büffelmilch ist der Fettgehalt. Im Vergleich zur Kuhmilch, die in der Regel 3,8 Prozent Fett besitzt, hat Büffelmilch einen Fettanteil von über acht Prozent. Außerdem gibt eine Büffelkuh nur etwa acht Liter Milch am Tag – eine deutsche Milchkuh das Fünffache.

Doch nicht nur deswegen ist der Büffelmozzarella teurer als der Normale. Zwischen 1,30 Euro und 1,60 Euro bekommt ein Bauer – Stand 2020 – pro Liter Büffelmilch. Doch auch wenn die Büffel-Bauern besser bezahlt werden, hält es viele nicht davon ab, die männlichen Kälber auf grausame Weise zu quälen.

Teils werden männlichen Kälbern die Mäuler zugebunden, damit sie verhungern oder aber sie werden in Gülle ertränkt. Hauptsache, sie kosten kein Geld und sterben früh.

